В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила чрезвычайную пожарную опасность в 10 областях страны.

Ссылаясь на данные Укргидрометцентра, ГСЧС сообщает, что пожарная опасность 5 класса объявлена в понедельник в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

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"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", — сказано в сообщении.

Напомним, 28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в восьми областях.