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    В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность

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    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары (123)

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    Пожарная опасность 5 класса объявлена в понедельник в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.
    Тушения пожара. Архивное фото
    Dronarium Украина / Facebook

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила чрезвычайную пожарную опасность в 10 областях страны.

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    Ссылаясь на данные Укргидрометцентра, ГСЧС сообщает, что пожарная опасность 5 класса объявлена в понедельник в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

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    "ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", — сказано в сообщении.

    Напомним, 28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в восьми областях. 

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