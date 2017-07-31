Фотоитоги 31 июля: стрельба в Ивано-Франковске и "курортные" пожары в Одессе

В понедельник в центре Ивано-Франковска около часа дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями доставлен в больницу, сообщает местное издание Kurs.if.ua.

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"По словам очевидцев, злоумышленник подъехал на авто с иностранной регистраций и с водительского места выпустил несколько пуль в сторону предпринимателя, который находился в своей машине. Пострадавший недалеко от места преступления арендует свой офис", – сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

По словам Николая Гурака, патрульные уже установили личность стрелка и нашли его автомобиль. Оружие, из которого были произведены выстрелы, пока устанавливается.

В этот же день в курортном районе Аркадия в городе Одесса сгорело кафе-пиццерия, прилегающее к ночному клубу "Ибица", сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев. По их словам, пожар уже потушен. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее в результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

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