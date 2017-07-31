наверх
31.07.201718:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 31 июля: стрельба в Ивано-Франковске и "курортные" пожары в Одессе

    (обновлено: )11
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    Очередной курортный пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    В Ровенской области маршрутка снесла патрульный пост
    Последствия непогоды в Днепропетровской области
    Баржа с 250 тоннами арбузов отправилась из Херсонской области в Киев.
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    Мощный взрыв на акции протеста в Каракасе: пострадали военные и полиция
    Спасение туристов, застрявших на канатной дороге в Германии
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателя
    galka.if.ua
    Очередной курортный пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе
    Очередной "курортный" пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе
    "Думская"
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Таймер
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017
    УНИАН
    В Ровенской области маршрутка снесла патрульный пост
    В Ровенской области маршрутка снесла патрульный пост
    отдел коммуникации полиции в Ровенской области
    Последствия непогоды в Днепропетровской области
    Последствия непогоды в Днепропетровской области.
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
    Баржа с 250 тоннами арбузов отправилась из Херсонской области в Киев.
    Баржа с 250 тоннами арбузов отправилась из Херсонской области в Киев.
    Фото со страницы Херсонской облгосадминистрации
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    Автомобиль, на крышу которого запрыгнул неадекватный мужчина
    "Информатор"
    Мощный взрыв на акции протеста в Каракасе: пострадали военные и полиция
    Мощный взрыв на акции протеста в Каракасе: пострадали военные и полиция.
    Juan BARRETO / AFP
    Спасение туристов, застрявших на канатной дороге в Германии
    Спасение туристов, застрявших на канатной дороге в Германии.
    Marcel Kusch / dpa / AFP

    Рекомендуем

    Луи де ФюнесЛуи де Фюнес: 103 года со дня рождения величайшего комика17:54 31.07.2017
    В Ивано-Франковске растреляли авто предпринимателяРасстрел авто бизнесмена в Ивано-Франковске: фото с места событий16:55 31.07.2017
    Соревнования самодельных безмоторных плавсредств Ужгородская регата-2017"Ужгородская регата-2017": веселый заплыв на самодельных суднах16:23 31.07.2017
    Жанна МороНепревзойденная Жанна Моро. Кадры из жизни15:09 31.07.2017
    В купальнике и с оружием. Бразильская девушка-коп взорвала сеть14:09 31.07.2017
    Очередь на оформление биометрического паспортаОчередь желающих оформить биометрику13:57 31.07.2017
    Соревнования по дрифту под ОдессойСкорость и драйв. Под Одессой прошли соревнования по дрифту13:17 31.07.2017
    Ночной клуб «Пляжник» после пожараПожар уничтожил клуб на побережье Одессы: разбор завалов11:58 31.07.2017
    Японка-модницаШестилетняя японка-модница стала звездой интернета06:45 31.07.2017
    Все фотоленты

    В понедельник в центре Ивано-Франковска около часа дня гремела стрельба. В результате местный бизнесмен с огнестрельными ранениями доставлен в больницу, сообщает местное издание Kurs.if.ua.

    Смотрите также: Стрельба и танцы на крыше авто в Днепре. Кадры с места инцидента

    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Пожар уничтожил клуб на побережье Одессы: разбор завалов

    "По словам очевидцев, злоумышленник подъехал на авто с иностранной регистраций и с водительского места выпустил несколько пуль в сторону предпринимателя, который находился в своей машине. Пострадавший недалеко от места преступления арендует свой офис", – сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

    По словам Николая Гурака, патрульные уже установили личность стрелка и нашли его автомобиль. Оружие, из которого были произведены выстрелы, пока устанавливается.

    В этот же день в курортном районе Аркадия в городе Одесса сгорело кафе-пиццерия, прилегающее к ночному клубу "Ибица", сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев. По их словам, пожар уже потушен. Жертв и пострадавших нет.

    Напомним, ранее в результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

    Смотрите также: Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

    Ссылки по теме:
    Теги: