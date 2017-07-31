наверх
31.07.201717:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Очередной "курортный" пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе

    (обновлено: )17111
    По словам очевидца происшествия, пожарные ехали довольно долго к месту ЧП. В ГСЧС говорят, что были на месте через 10 минут после поступления сигнала.
    Очередной курортный пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе
    "Думская"

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В курортном районе Аркадия в городе Одесса сгорело кафе-пиццерия, прилегающее к ночному клубу "Ибица", сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев.

    По их словам, пожар уже потушен. Жертв и пострадавших нет.

    "Думская"
    Очередной "курортный" пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе

    "Был громкий хлопок, потом взвился клубами дым", — рассказывает один из свидетелей.

    По его словам, пожарные ехали довольно долго. В ГСЧС говорят, что были на месте через 10 минут после поступления сигнала.

    Сотрудники пиццерии от комментариев отказываются.

    Напомним, ранее в результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

    Смотрите также: Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Города России. Москва
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы