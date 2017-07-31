КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В курортном районе Аркадия в городе Одесса сгорело кафе-пиццерия, прилегающее к ночному клубу "Ибица", сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев.
По их словам, пожар уже потушен. Жертв и пострадавших нет.
Очередной "курортный" пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе
"Был громкий хлопок, потом взвился клубами дым", — рассказывает один из свидетелей.
По его словам, пожарные ехали довольно долго. В ГСЧС говорят, что были на месте через 10 минут после поступления сигнала.
Сотрудники пиццерии от комментариев отказываются.
Напомним, ранее в результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.
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