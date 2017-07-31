КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В курортном районе Аркадия в городе Одесса сгорело кафе-пиццерия, прилегающее к ночному клубу "Ибица", сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев.

По их словам, пожар уже потушен. Жертв и пострадавших нет.

"Думская" Очередной "курортный" пожар в Одессе: в Аркадии сгорело кафе

"Был громкий хлопок, потом взвился клубами дым", — рассказывает один из свидетелей.

По его словам, пожарные ехали довольно долго. В ГСЧС говорят, что были на месте через 10 минут после поступления сигнала.

Сотрудники пиццерии от комментариев отказываются.

Напомним, ранее в результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

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