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    Пожар в квартире Киева, где нашли мертвую женщину: появились фото с места ЧП

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    Украина: жара наступает (130)

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    Как сообщается, спасатели обнаружили труп женщины 1930 года рождения. В настоящее время пожар ликвидирован, причины его возникновения и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранителями.
    В Киеве произошел пожар в жилом доме
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в результате пожара в многоэтажке по проспекту Рокоссовского погибла женщина, говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Пресс-служба ГСЧС
    В Киеве произошел пожар в жилом доме

    Как отмечается, спасателям сообщили о пожаре 1 августа в 22:43. Пожар возник в 9-этажном жилом доме по пр-ту Рокоссовского, 4, в одной из квартир на 5-м этаже.

    "В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве позвонили жители дома, которые сообщили о дыме, который идет из квартиры по соседству. На место происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Квартира была закрыта, чтобы попасть внутрь пожарные использовали бензорез", — говорится в сообщении.

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    Во время осмотра помещения спасатели обнаружили труп женщины 1930 года рождения. В настоящее время пожар ликвидирован, причины его возникновения и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранителями.

    Напомним, ГСЧС объявила чрезвычайную пожарную опасность в 10 областях страны.

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