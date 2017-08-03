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    Киевские власти сообщают об усилении загрязненности воздуха из-за жары

    Тема:

    Украина: жара наступает (149)

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    По информации Госпродпотребслужбы в г. Киеве, повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта - на крупных автомагистралях города.
    Дороги в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. По состоянию на 3 августа в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке), сообщает Киевская городская государственная администрация.

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    По прогнозу Украинского гидрометцентра, из-за жаркой погоды и уровня загрязнения метеорологическая дымка может сохраняться до конца этой недели.

    По информации Госпродпотребслужбы в г. Киеве, повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта — на крупных автомагистралях города.

    "По результатам анализа качества атмосферного воздуха в парковых зонах Киева, превышение уровня загрязнения воздуха отсутствует. Для уменьшения испарений вредных веществ с автодорог в воздух КП "Киевавтодор" осуществляет полив дорог в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

    Сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве производятся контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

    Напомним, в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

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