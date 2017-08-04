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    Киевские власти предупреждают о высокой пожарной опасности в субботу

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    Украина: жара наступает (153)

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    По информации КГГА, в субботу ожидается переменчивая облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днем 30-32.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В субботу, 5 августа, в Киеве будет преобладать высокая пожарная опасность, сообщает Киевская городская государственная администрация в пятницу со ссылкой на прогноз погоды Украинского гидрометцентра.

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    "Также в субботу ожидается переменчивая облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днем 30-32. Жара в столице будет держаться еще 6 августа — ночью температура 21-23, днем — 30-32", — говорится в сообщении.

    Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем особенно в лесопарковых зонах.

    Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).

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