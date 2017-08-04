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    Пожар в одном из высочайших небоскребов мира в Дубае потушен

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    Служба гражданской обороны сообщила, что пожар в башне Torch потушен, проводятся мероприятия по охлаждению здания, пострадавших нет.
    Пожар в жилом небоскребе в Дубае
    World-Wide News

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Пожар в небоскребе Torch ("Факел") в Дубае потушен, сообщил пресс-центр города-эмирата со ссылкой на службу гражданской обороны.

    ​"Огонь в башне Torch потушен. Проводятся мероприятия по охлаждению здания. Никто не пострадал", — говорится в Twitter пресс-центра.

    Ранее сообщалось, что эвакуированным из небоскреба жителям был предоставлен приют в соседнем небоскребе Princess Tower.

    Небоскреб Torch, по форме напоминающий факел, уже горел в 2015 году. Тогда семь человек отравились угарным газом.

    Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.

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