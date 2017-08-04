Пожар в одном из высочайших небоскребов мира в Дубае потушен

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Пожар в небоскребе Torch ("Факел") в Дубае потушен, сообщил пресс-центр города-эмирата со ссылкой на службу гражданской обороны.

A huge fire has broken out at Dubai's Torch tower, one of the tallest buildings in the world pic.twitter.com/zuc0eZ3RWO — ITV News (@itvnews) 3 августа 2017 г.

​"Огонь в башне Torch потушен. Проводятся мероприятия по охлаждению здания. Никто не пострадал", — говорится в Twitter пресс-центра.

Ранее сообщалось, что эвакуированным из небоскреба жителям был предоставлен приют в соседнем небоскребе Princess Tower.

Небоскреб Torch, по форме напоминающий факел, уже горел в 2015 году. Тогда семь человек отравились угарным газом.

Ранее небоскреб уже становился жертвой большого пожара — в 2015 году.