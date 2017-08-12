Украинские нелегалы в Европе: без прав, без денег, без защиты

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В конце прошлого века на слуху был анекдот о нелегальных молдавских строителях в Москве, которыми до отвалу питался медведь. Мол, "Кто их считает?!". Похоже, этот анекдот вновь становится актуальным, но уже в новой интерпретации — про украинцев и в Европе.

Недавно всех взволновал случай с исчезновением в Финляндии 37 украинцев, приехавших в северную страну на сбор ягод. Местные СМИ сообщили, что работников должны были отправить в небольшой городок в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено.

Опасный прецедент

Как рассказал Сергей Котляренко, директор компании "Eurostudy and work", которая занимается трудоустройством в Европе, им поступил звонок от официальных партнеров из Финляндии. Прямые работодатели сообщили, что на территории Финской Республики находятся граждане Украины, которые несколько дней располагаются в портовой зоне по прибытию в Хельсинки. Их высадил автобус, развернулся и уехал.

"Они остались без никого, без определенного места проживания, без работы и не знают, что делать. На помощь пришли представители финского государства, добровольцы, желающие, которые помогали им ресурсами, финансами, питанием. После чего они вышли на диалог с нашей компанией. Наша компания на протяжении трех дней подобрала им место работы в городе Миккели, с нашим прямым работодателем заключили дополнительный договор на прием группы 37 человек", — сказал Котляренко в эфире радиостанции "Голос столицы".

Как сообщил Котляренко, все 37 человек — граждане Украины, и с лета этого месяца после получения безвиза они имеют абсолютно легальное право ехать в Финляндию с паспортом либо по наличию визы и находиться там до трех месяцев.

"То есть эта группа, как мне сообщили, имеет биометрические паспорта или разрешительные документы с рабочей визой стран ЕС, поэтому они и выехали работать в Финляндию. После чего, когда у них не получилось трудоустроиться на их вакантном месте, куда, как мне сказали, они заплатили 600 евро, (чтоб вы понимали, мы были удивлены, потому что это колоссальные деньги, которые они оплатили наперед, ничего не имея). Мы им предложили наши альтернативные вакансии, где готово было уже все предоставление от жилья, до машины в аренду, которую они могут брать. За сбор урожая в высокий сезон мы им предложили за вакансию 200 евро, это с проездом уже. Они были согласны и запросили документы. У них практически у всех находились биометрические паспорта или паспорта с визами

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В "Eurostudy and work" ожидали, что украинцы выйдут на новое место работы, однако в день выезда связь с ними была потеряна, а работники исчезли исчезли из домика, где их поселили. Куда и кто их увез — неизвестно", — говорит Котляренко.

Поиск группы сборщиков ягод из Украины активизировался только после освещения новости средствами массовой информации. Посольство Украины в Финляндии выяснило, что 20 граждан нашли место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все здоровы, а их семьи в Украине проинформированы о ситуации. Посольство выясняет дополнительные детали.

Как рассказал председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, подобные такие непонятности происходят достаточно часто, поскольку люди непонятно каким способом выезжают за рубеж.

"Я сомневаюсь, что у этих заробитчан были рабочие визы. Стандартно выезд на работу в Финляндию происходит по упрощенной схеме. Люди выезжают либо по студенческой визе, либо зачастую по туристической, потому что кто же возбраняет человеку, приехавшему в Финляндию, собирать ягоды? Он просто собирает, и это не работа. Получается, что люди, которые приехали в Финляндию, не имеют рабочей визы, они просто приехали наобум в надежде найти на месте работодателя. Это самая распространенная схема поиска трудоустройства в Финляндии", — сказал Воскобойник в комментарии радио "Голос столицы".

Не гонялся бы ты, поп…

По словам Воскобойника, случай с украинцами в Финляндии получил широкую огласку только потому, что вмешались журналисты.

"Я не думал, что с этими ребятами случится что-то страшное. Это не какая-то дикая африканская страна, это все-таки европейское государство. А проблема, которая у людей возникла, проблема с работодателем, она возникает еще здесь, на территории Украины, когда люди сами обращаются непонятно к каким посредникам", — пояснил Воскобойник.

Наглядным примером может послужить Польша. В 2016 году эта страна выдала украинцам 1,3 млн приглашений на работу, а через лицензионные компании, согласно статистике Государственной службы занятости, туда отправилось 9,5 тыс. человек, т.е. ничтожный процент от всех трудоустроенных. По оценкам Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, 95% украинцев пользуются именно мошенническими компаниями для поиска работы за рубежом. Какие-то из них обманывают людей, какие-то просто выманивают деньги, кто-то может и подыскать работу. Но главное — они не несут никакой ответственности за людей.

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Польша – это страна Евросоюза, в которую чаше всего едут на работу украинцы. В Польше довольно либеральное законодательство в плане трудоустройства иностранцев и большой выбор вакансий. Но условия условия труда иногда бывают похожи на трудовые лагеря. Работодатели заключают не трудовые, а гражданско-правовые договора, и все рабочие затраты переносят на плечи непосредственно работников — это одежда, инструмент и т.п. Зарплата зачастую ниже закрепленной на уровне закона "минималки". Более того, работодатель может штрафовать работников на сумму, превышающую саму зарплату. Но объективности ради следует сказать, что другие польские работодатели, наоборот, помогают своим украинским рабочим, в том числе с проживанием. Хотя работать заставляют и по шесть дней в неделю.

Простые правила трудоустройства

Чтобы не быть обманутым и не обхитрить самого себя, специалисты настоятельно советуют украинцам, решившим поработать в Европе, ехать туда легально и тщательно подбирать посредников по трудоустройству.

"Шаг номер один: всегда проверяйте наличие лицензии у компании, которая предоставляет услуги по трудоустройству за границей. Второй шаг – заключайте договор на оказание услуг по трудоустройству. И третий шаг – всегда оплачивайте услуги компании, в которую вы обратились исключительно в безналичном виде. Хотя бы это даст вам возможность четко понимать, что вы обратились к компании, которая осуществляет свою деятельность, что называется, "в белую". Второй момент – это то, что у вас будет подтверждение договорных взаимоотношений, и третий момент – если вас обманут, то у вас будет возможность подтвердить оплату ваших услуг и, соответственно, впоследствии можно будет обращаться и в суд, и в правоохранительные органы", — пояснил Воскобойник.

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Кроме того, нужно помнить, что в Европе вовсе не готовы принять украинских нелегальных гастарбайтеров с распростертыми объятиями. В связи увеличившимся потокам заробитчан-нелегалов, в странах ЕС будет усилен контроль за работниками и работодателями. Как результат – увеличится количество депортаций. Также некоторые эксперты придерживаются мнение, что если поток нелегалов из Украины будет высоким, Евросоюз может принять решение об отмене безвизового режима.