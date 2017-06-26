В районе Одесского НПЗ горит крупная свалка

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. На улице Шкодова гора, в районе Одесского нефтеперерабатывающего завода, горит закрытая свалка твёрдых бытовые отходов, сообщает местное издание "Думская".

По данным издания, в жилом секторе, что примыкает к свалке, наблюдается задымление и ощущается стойкий запах гари.

В пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что на свалке на площади 1,5 тысячи квадратных метров горит сухая трава и деревья, на месте работают пожарные.

В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. В связи с закрытием свалки власти Львова до сих пор не могут решить проблемы с вывозом мусора.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.