Мощный пожар в Пакистане: уже 140 жертв

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украна. В результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане погибли 140 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

Ранее сообщалось о 123 погибших и 49 пострадавших.

twitter.com/XHNews В Пакистане горел бензовоз

Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе.

По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание.

Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.