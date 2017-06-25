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    Мощный пожар в Пакистане: уже 140 жертв

    (обновлено: )19210
    Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание.
    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/XHNews

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украна. В результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане погибли 140 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

    Ранее сообщалось о 123 погибших и 49 пострадавших.

    twitter.com/XHNews
    В Пакистане горел бензовоз

    Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе.

    По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание.

    Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

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