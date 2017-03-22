В помощь Садовому. Вывозом львовского мусора займутся власти области

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Твердые бытовые отходы из Львова будут вывезены на протяжении пяти-семи дней, заявил глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.

"Комиссия приняла решение, аналогичное решению, принятому в январе текущего года. То есть, мы берем на себя вывоз накопившихся отходов из Львова", — сказал Синютка на брифинге по результатам заседания Львовской областной комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник.

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Как отмечается, причиной такого решения стала неспособность городских властей обеспечить вывоз ТБО с территории Львова, что, по словам главного санитарного врача области, может привести к существенному ухудшению эпидемиологической ситуации и увеличению популяции грызунов, особенно с наступлением тепла.

По словам председателя ОГА, власти области и правительство снова "уберут город, подметут и чистым передадут его назад Львовскому горсовету".

В то же время Синютка выразил уверенность в том, что в будущем такие ситуации не повторятся.

Глава Львовской обладминистрации сообщил также, что дал поручение директору департамента жилищно-коммунального хозяйства до конца дня провести переговоры с перевозчиками и руководителями горсоветов, чтобы подписать соответствующие договоры.

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП "Збиранка", так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.