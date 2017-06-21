Пожар в Лондоне: эксперты сделали неожиданный вывод о причинах гибели людей

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Строительные материалы, использовавшиеся в Grenfell Tower в Лондоне, при горении могли выделять токсичный газ, в результате чего, вероятно, и погибли некоторые жильцы, сообщает телеканал Sky News.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. По последним данным, пропавшими без вести и погибшими числятся 79 человек. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

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Как сообщили телеканалу эксперты в области токсикологии, во время капитального ремонта Grenfell Tower, были использованы термоизоляционные плиты, при горении выделяющие высокотоксичный цианистый водород.

Отмечается, что как минимум трое пострадавших получили антидот этого отравляющего вещества во время госпитализации.

В результате отравления газом находящие в своих квартирах жители могли быть обездвижены и, как следствие, не смогли выбраться из охваченного огнем дома. Однако подтвердить эту версию практически невозможно из-за состояния останков жертв.

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По состоянию на утро среды, 10 пострадавших остаются в больницах, из них шестеро находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал.