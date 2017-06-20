О чем пишут в мире: Brexit, сбитый сирийский самолет, теракт в Лондоне

РИА Новости Украина

Начались переговоры по Brexit

В Великобритании в понедельник начались переговоры по Brexit с Евросоюзом. Об этом на своих передовицах сообщили мировые СМИ (Guardian, Telegraph, Independent).

По данным газеты Telegraph, британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и ЕС "закрыли дверь" перед перспективой "мягкого" Brexit. Его коллега из ЕС Мишель Барнье подтвердил, что Британия покинет общий рынок и таможенный союз.

Как сообщает издание Independent, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль дал понять, что Великобритания может обеспечить "мягкий" Brexit с целью сохранить место в общем рынке. Он отметил, что лучше всего было бы, если Британия бы осталась в Евросоюзе, и добавил, что хочет "оставить открытой дверь для британцев".

Издание Guardian сообщает, что британская сторона уступила ключевым европейским требованиям поэтапного подхода к переговорам.

Сбитый сирийский самолет

В понедельник авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством" сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций. После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей.

Как пишет Guardian, в связи с этим возросла угроза прямой российско-американской конфронтации. Как отмечает New York Times, американцы впервые сбили самолет сирийской армии. По информации Wall Street Journal, вооружённые силы США после этого изменили летные пути некоторых пилотов, осуществляющих миссии в Сирии, чтобы уменьшить риск для них.

Теракт в Финсбери-парк

Британские СМИ (Independent, Telegraph, Guardian) освещают четвертое крупное за последние три с небольшим месяца ЧП. Теракт произошел на севере Лондона в районе Финсбери-парк. 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь.

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Газета Guardian пишет, что Осборн, вероятно, после наезда на пешеходов кричал, что "хочет убить всех мусульман – и внес свою лету". Газета Telegraph пишет, что накануне инцидента Осборна "выкинули из паба за то, что он проклинал мусульман".

Также газета пишет, что он "начал выступать против мусульман" после атаки на Лондонском мосту. СМИ призывают: "Не позвольте атаке в Финсбери-парк посеять раздор".

@cynthiavanzella Наезд на паломников у мечети в Лондоне

Смерть американского студента

Мировые СМИ (Wall Street Journal, New York Times, Independent) пишут о смерти освобожденного КНДР американского студента Отто Уормбиера.

По данным издания Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семье студента. Юристы потребовали, чтобы КНДР заставили заплатить за смерть Уормбиера.

Как отмечает газета New York Times, смерть студента, вероятно, повлечет за собой ухудшение и без того напряженных взаимоотношений между США и КНДР. Сообщается, что Трамп выступил с заявлением, осуждающим КНДР, где до сих пор находятся еще трое американских граждан.

Слежка за мексиканскими журналистами

Крупнейшие мировые СМИ (Deutsch Welle, New York Daily News, New York Times, Guardian) пишут о том, что мексиканские журналисты, адвокаты и активисты стали объектами шпионских программ, созданных в Израиле и продаваемых исключительно правительствам.

Целью шпионских программ стали также люди, участвующие в расследовании дел о коррупции и предполагаемых нарушениях прав человека со стороны служб безопасности. Они получали сообщения, содержащие ссылки.

После того, как владелец девайса кликал на ссылки, устройство становилось открытым для слежки. Правительство Мексики категорически отрицает, что ведет слежку за защитниками прав человека, журналистами, активистами.

Газета Deutsch Welle цитирует мексиканского журналиста Рафаэля Кабреру: "В мае 2016 года я получал такие текстовые сообщения. Теперь мы знаем, что это вредоносные программы, рассылаемые мексиканским правительством, направленные на то, чтобы получить информацию с моего смартфона".