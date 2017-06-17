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    Пожар в небоскребе Лондона: число жертв увеличилось

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    Согласно информации, количество людей, пропавших без вести и, вероятно, погибших от огня в лондонской многоэтажке Grenfell Tower, возросло до 70 человек.
    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS/Toby Melville

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В результате пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower погибло 70 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News в своем Twitter.

    ​"Количество людей, пропавших без вести и, вероятно, погибших от огня в GrenfellTower, возросло до 70 человек, по данным источников Sky", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Панихида по жертвам масштабного пожара в Лондоне

    Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

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