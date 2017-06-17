Пожар в небоскребе Лондона: число жертв увеличилось

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КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В результате пожара в лондонской многоэтажке Grenfell Tower погибло 70 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News в своем Twitter.

— Sky News (@SkyNews) 16 июня 2017 г.

​"Количество людей, пропавших без вести и, вероятно, погибших от огня в GrenfellTower, возросло до 70 человек, по данным источников Sky", — говорится в сообщении.

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Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.