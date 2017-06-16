Пожар в Лондоне: полиция считает жертвы и надеется на лучшее

Денис Ворошилов, Наталья Копылова, Лондон — для РИА Новости Украина

Пожар в 24-этажном доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

Не теракт, все жертвы не найдены

Главный вопрос, который все – и жители, и пресса, и политики — задают пожарным и полиции: сколько человек погибло в горящем доме, где, по разным данным, могли проживать до 500 жителей. В настоящее время известно лишь, что шесть из 17 погибших были найдены снаружи здания, а значит, что они погибли или от падения с высоты, или от отравления дымом.

REUTERS Toby Melville Пожар в лондонской многоэтажке

"Я не знаю, надеюсь, что это не будет трехзначная цифра", - сказал в ответ на вопросы журналистов о возможном количестве жертв представитель Скотланд-Ярда Стюарт Канди.

"Опознаны шестеро погибших, но есть существенная вероятность того, что не все жертвы пожара будут опознаны. Перед тем, как будут опубликованы имена жертв, мы должны полностью завершить процедуры опознания и сверить данные", — добавил он, уточнив, что те, кто погиб внутри здания, отравились продуктами горения и уже потом их тела получили ожоги.

Смотрите также: Пожар в лондонской многоэтажке показали с высоты птичьего полета

Остается открытым и вопрос о высокой скорости распространения огня по зданию. Очевидцы говорят, что пламя достигло последних этажей за 10-15 минут, а возгорание произошло на четвертом этаже. Пожарные не комментируют эту информацию, призывая дождаться окончания тушения пожара и осмотра здания.

К данному моменту достоверно только одно – пожар не был терактом.

"Нет ничего, чтобы предположить, что это связано с терактом", — сказал Канди днем на пресс-конференции.

Следствие ведут все

Сразу несколько высокопоставленных чиновников объявили в четверг о намерении провести расследование происшествие. Полиция, в свою очередь проводит собственное, уголовное расследование по факту пожара.

REUTERS Neil Hall Пожар в лондонской многоэтажке

"Люди хотят получить ответы, и это абсолютно правильно, и именно поэтому я сегодня отдаю указание начать полное общественное расследование этой катастрофы. Мы должны знать, что произошло, нам нужно объяснение", — заявила в эфире национальных телеканалов премьер Британии Тереза Мэй.

По ее словам, расследование должно быть быстрым, точным и полным.

Мэр Лондона тоже потребовал начать всеобъемлющее и независимое расследование трагедии. Градоначальник заявил, что хотел бы увидеть его результаты до конца лета.

Заинтересовались произошедшим и депутаты. Им рассказал о случившемся Министр правительства Соединенного Королевства по вопросам работы полиции и пожарной охраны Ник Хард. Выступить перед парламентариями его попросил спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу.

Накануне Хард сообщил, что британские власти проверят все многоэтажные жилые дома, аналогичные сгоревшему в среду в Лондоне.

И Мэй, и Хан приезжали утром на место трагедии. Однако эти поездки вызвали лишь раздражение у пострадавших. В случае с Мэй общественность осталась недовольна тем, что премьер не нашла времени встретиться с несколькими сотнями жильцов сгоревшего дома, тогда как встретилась с полицейскими и пожарными. Слова негодования британцы высказали в социальных сетях.

"Тереза Мэй только что посетила Grenfell Tower, но ушла, отказавшись встретиться с жителями. Ужасно", — написал в Твиттере Лиам О’Хайр.

"Тереза Мэй приехала к GrenfellTower с "частным" визитом, пытаясь избежать гнева жильцов дома", — пишет София Батт.

"Сегодня Тереза Мэй нашла время, чтобы встретиться с DUP, но не нашла времени на встречу с резидентами дома. Отвратительно", — написала Рейчел Суиндон.

Жители Лондона считают, что как лидер страны премьер-министр была обязана встретиться с пострадавшими от пожара и потерявшими кров людьми. Участники соцсетей также указывают, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, в отличие от главы правительства, встретился с пострадавшими лондонцами. Телеканал 360 на Youtube Пожар на Киевском вокзале Москвы, двое погибших

Поездка Хана обернулась тем, что в мэра кинули бутылкой, а после того, как он посетил ближайшую церковь, его окружила разгневанная толпа, а некоторые жители стали выкрикивать вопросы и обвинения.

"Некоторые люди были очень и очень злы, собралась толпа из 300 человек или около того. Мы знаем, что в мэра Лондона была брошена бутылка. Мужчину, который сделал это, увела полиция. Напряженность сейчас очень велика. Люди говорят, что чувствуют себя брошенными", — сообщил о появлении Мэра на месте ЧП телеканал Sky News.

Затем Sky News продемонстрировал кадры, на которых мэр, окруженный толпой и в сопровождении полицейских, отвечает на вопросы местных жителей, а мальчик, сидящий на плечах одного из взрослых, повторяет: "Сколько детей погибло? Что вы собираетесь делать?".

Накануне у сгоревшего дома также произошло потасовка. После заявлений представителей экстренных служб о росте количества жертв, несколько молодых людей начали толкаться недалеко от установленных журналистами камер, от собравшейся неподалеку группы людей послышались крики. В прямом эфире были показаны кадры, на которых несколько молодых людей в спортивной одежде толкаются и пытаются оттолкнуть работающих на месте журналистов. Однако через некоторое время на место прибыла полиция, после чего люди успокоились и разошлись, выкрики прекратились.

Сбор пожертвований и помощи

Жители Великобритании включились в оказание помощи пострадавшим и собрали уже около 700 тысяч фунтов, которые будут направлены на поддержку пострадавших при пожаре. Самую крупную сумму на данный момент внесла сеть кафе Pret а Manger, направив 100 тысяч фунтов стерлингов в фонд.

Свою лепту внесли принц Уильям с герцогиней кембриджской Кейт, а также принц Гарри. Как отмечает газета, члены королевской семьи, которые проживают в районе Кенсингтон, расположенном по соседству с Северным Кенсингтоном, где произошел пожар, стали одними из первых, кто сделал пожертвование.

REUTERS Toby Melville Пожар в лондонской многоэтажке

Организации и кафе в районе предлагают всем бесплатную воду, горячие напитки. В расположенной рядом со сгоревшим домом церкви открылся пункт раздачи помощи, куда люди привозят купленные в соседних магазинах упаковки с водой, предметы гигиены, продукты. На здании расположенного рядом спортклуба визит объявление о том, что все пострадавшие при пожаре могут бесплатно пользоваться душевыми.

Рядом с ближайшей станцией метро открылся стихийный центр распределения поступающей помощи, в котором работают несколько десятков добровольцев. Они упаковывают в коробки продукты и вещи, грузят их в машины, на которых другие добровольцы развозят помощь по центрам временного размещения пострадавших.

"Сейчас у нас есть практически все. Посмотрите, люди упаковками везут воду, одеяла, детские вещи. Удивительно, но те, кто жертвует, привозят даже матрасы, зная, что людей разместили практически на полах спортзалов и общественных центров. Приятно, что привозят раскладные детские кроватки", — сказала координатор стихийного центра Тамара. Канал Real Profi на youtube Пожар в Киеве у станции метро "Черниговская", горят склады

К центру под мостом практически непрерывно подъезжают частные автомобили. В свободное время люди привозят помощь или забирают уже собранные коробки, чтоб отвезти их нуждающимся в центры временного размещения, церкви и мечети. Организован на месте и сбор пожертвований.

До конца далеко

В настоящее время от сгоревшего здания идет дым, пожарные продолжают проливать здание водой. По словам работающего на месте происшествия пожарного, работы по ликвидации возгорания продлятся еще долго.

"В середине дня (в четверг) мы немного сбавили темп, так как работам мешали порывы ветра. На высоте это затрудняет и тушение, и обследование здания. Не могу точно сказать, сколько потребуется времени на завершение (тушения), но это может занять дни", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, к месту пожара начала прибывать строительная техника и контейнеры для оборудования строительных офисов. Власти пока не сообщают, что будет со сгоревшим зданием, однако очевидно, что после проведения расследования случившегося, дом снесут.

"Не могу говорить, у меня простой заказ на доставку груза на площадку неподалеку", — сказал РИА Новости водитель грузовика, привезшего к месту пожара контейнер.

Пожарные также отказались говорить о том, что будет со зданием, предположив лишь, что оставшуюся после пожара конструкцию едва ли удастся приспособить под жилой дом.