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    Ужасающие последствия лесного пожара в Португалии

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    Лесные пожары в Португалии (7)

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    ​Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди и уже унес жизни более 60 человек.
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    В Португалии бушует лесной пожар, который распространился в центральной части страны на несколько населенных пунктов. Жертвами стихии стали уже более 60 человек.

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    ​Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

    В Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.

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