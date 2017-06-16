Панихида по жертвам масштабного пожара в Лондоне

Панихида по жертвам пожара в высотном доме на западе Лондона прошла в четверг вечером в расположенной рядом церкви.

Памятная церемония началась около 20.00 местного времени (22.00 по Киеву), в ней приняли участие сотни местных жителей. Церковь не вместила всех желающих, и люди собирались вокруг здания. Многие принесли цветы, ставили на ступени церкви зажженные свечи.

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Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания. Многие собравшиеся плакали во время церемонии.

"Сегодняшний день был очень долгим для многих, большинство из нас не спали прошлой ночью. Мы все еще пытаемся узнать, что произошло, и найти слова, чтобы описать трагедию. Но иногда лучше просто помолчать", — сказал, обращаясь к собравшимся, пастор Майк Лонг. "Мы выражаем нашу скорбь и молимся", — добавил он.

Пожар в 24-этажном доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.