Пожар в Пакистане унес жизни почти 150 человек

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Число жертв мощного пожара после возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане увеличилось до 148 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной аварийно-спасательной службы.

Ранее сообщалось о 140 погибших и 49 пострадавших.

Как заявил агентству представитель спасательной службы Мохаммад Багар, личности многих погибших можно будет установить только при проведении экспертизы ДНК.

Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание.

twitter.com/cbinewton В Пакистане горел бензовоз

Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.