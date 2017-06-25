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    В мире

    Пожар в Пакистане унес жизни почти 150 человек

    (обновлено: )15
    Как заявил агентству представитель спасательной службы Мохаммад Багар, личности многих погибших можно будет установить только при проведении экспертизы ДНК.
    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/XHNews

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Число жертв мощного пожара после возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане увеличилось до 148 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной аварийно-спасательной службы.

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    Ранее сообщалось о 140 погибших и 49 пострадавших.

    Как заявил агентству представитель спасательной службы Мохаммад Багар, личности многих погибших можно будет установить только при проведении экспертизы ДНК.

    Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание.

    twitter.com/cbinewton
    В Пакистане горел бензовоз

    Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

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