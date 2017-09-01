В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденной девочки

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в селе Малашевцы Зборовского района на свалке обнаружено тело новорожденной девочки, сообщает в пятницу отдел коммуникации Национальной полиции Украины в регионе.

"Вчера около 13 часов в Зборовское отделение полиции поступило сообщение от жителя села Игровица. Человек, сортируя только что привезенный мусор, обнаружил в нем труп новорожденного ребенка. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Главного управления полиции и местного отделения. Во время поверхностного осмотра тела видимых телесных повреждений обнаружено не было. Неровные края оборванной пуповины свидетельствовали, что девочку рожали не в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

По оперативным данным, отходы, в которых был найден мертвый младенец, были привезены из Тернополя.

Сейчас полицейские принимают оперативные меры с целью установления матери девочки. Уголовное производство начато по ст.117 УК (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина оставила в недостроенном доме пакет с новорожденным ребенком.