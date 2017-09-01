наверх
01.09.201715:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденной девочки

    (обновлено: )95
    По оперативным данным, отходы, в которых был найден мертвый младенец, были привезены из Тернополя. Полицейские принимают оперативные меры с целью установления матери девочки.
    В Тернопольской области на свалке нашли тело новорожденной девочки
    ГУ НП в Тернопольской области

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Тернопольской области в селе Малашевцы Зборовского района на свалке обнаружено тело новорожденной девочки, сообщает в пятницу отдел коммуникации Национальной полиции Украины в регионе.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев о заявлениях Кивы: власть пойдет на самые жесткие действия

    "Вчера около 13 часов в Зборовское отделение полиции поступило сообщение от жителя села Игровица. Человек, сортируя только что привезенный мусор, обнаружил в нем труп новорожденного ребенка. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Главного управления полиции и местного отделения. Во время поверхностного осмотра тела видимых телесных повреждений обнаружено не было. Неровные края оборванной пуповины свидетельствовали, что девочку рожали не в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

    По оперативным данным, отходы, в которых был найден мертвый младенец, были привезены из Тернополя.

    Сейчас полицейские принимают оперативные меры с целью установления матери девочки. Уголовное производство начато по ст.117 УК (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

    Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина оставила в недостроенном доме пакет с новорожденным ребенком.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    День знаний
    День знаний в Украине
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе