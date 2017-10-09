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    Корнейчук: в бедность народ вгоняет не МВФ, а Порошенко и Гройсман

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (471)

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    Грабительские тарифы и тотальная бедность населения - это "заслуга" не МВФ, а последствия действий самой украинской власти, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Украина собирается на будущей неделе предоставить МВФ новые предложения по ценообразованию на газ. По данным СМИ, у Киева два выхода: либо поднять цену на газ для украинцев, либо сказать, что страна может прожить и без денег МВФ.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении не поднимать в ближайшее время тарифы на газ для украинцев. При этом в МВФ настаивают на подорожании до 8 000 гривен за тысячу кубометром.

    Однако винить в росте тарифов надо все же не МВФ, а украинские власти, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

     "Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?

    Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.

    А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.

    Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    По его словам, "аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей".

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    "Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.

    Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли…", — резюмировал эксперт.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Скриншот с сайта Facebook

    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский также подчеркивает, что МВФ не требует от Украины увеличения тарифов, а призывает лишь выполнить обязательства, которые власти сами внесли в меморандум.

    Напомним, ранее первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон заявил, что МВФ призывает Украину соблюдать обязательства по повышению цены на газ для населения.

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