Корнейчук: в бедность народ вгоняет не МВФ, а Порошенко и Гройсман

РИА Новости Украина

Украина собирается на будущей неделе предоставить МВФ новые предложения по ценообразованию на газ. По данным СМИ, у Киева два выхода: либо поднять цену на газ для украинцев, либо сказать, что страна может прожить и без денег МВФ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении не поднимать в ближайшее время тарифы на газ для украинцев. При этом в МВФ настаивают на подорожании до 8 000 гривен за тысячу кубометром.

Однако винить в росте тарифов надо все же не МВФ, а украинские власти, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Знаете, что такое на самом деле требования МВФ, к примеру, увеличить цену на газ для украинцев?

Это когда в 2014-м Украина приходит к ним за кредитом. Они изучают наш бюджет и говорят: ребята, так у вас нет денег, чтобы погашать потом этот кредит.

А наша власть им: так мы уменьшим расходы бюджета (дотации "Нефтегазу") за счет введения рыночных тарифов на газ для населения. Вот так и запишем в меморандуме.

Американцы говорят: ОК, кредит даем, но дальше будем вас заставлять выполнять ваши обещания, поскольку нам надо вернуть наши деньги с процентами", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По его словам, "аналогично мы сами взяли обязательства привязывать тарифы к цене закупки. То решение (повышение стоимости газа на 20% с октября), которое Гройсман не вводит, поскольку якобы отстаивает интересы людей".

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"Вот так это работает. И украинцы должны понимать, что в тотальную бедность народ грабительскими тарифами вогнал не МВФ, а Порошенко, Яценюк и Гройсман.

Мало того, деньги МВФ банально разграблены, что знают в Фонде. Но их это не особо волнует. Не им же тарифы в 10 раз подняли…", — резюмировал эксперт.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с сайта Facebook

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский также подчеркивает, что МВФ не требует от Украины увеличения тарифов, а призывает лишь выполнить обязательства, которые власти сами внесли в меморандум.

Напомним, ранее первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон заявил, что МВФ призывает Украину соблюдать обязательства по повышению цены на газ для населения.