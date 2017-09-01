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    Навстречу знаниям. За ночь первокурсники превратили парк КПИ в свалку

    Тема:

    День знаний в Украине (42)

    (обновлено: )34032
    По данным одного из патрульных полицейских, несколько сотен первокурсников активно отметили посвящение в студенты, завалив парк КПИ мусором и пустыми бутылками.
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    Первокурсники за одну ночь превратили парк киевского политеха в свалку
    Facebook Дмитрия Крештофова

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Студенты и первокурсники столичного университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" за одну ночь превратили парк учебного заведения в свалку, сообщил патрульный полицейский Дмитрий Крештофов.

    По его словам, первокурсники накануне днем отмечали посвящение в студенты.

    Facebook Дмитрия Крештофова
    Первокурсники за одну ночь превратили парк киевского политеха в свалку

    "А уже ночью… Несколько "скорых" для особо пьяных, несколько патрулей для заявлений об украденных айфонах, а еще куча мусора, пустых бутылок от алкоголя и катание на украденных из супермаркета колясках. И это так праздновали не десяток студентов… На момент приезда полиции таких студентов было несколько сотен", — написал Крештофов на своей странице в Facebook.

    Facebook Дмитрия Крештофова
    Первокурсники за одну ночь превратили парк киевского политеха в свалку

    Ранее сообщалось, что в Польше четверо нетрезвых избили студента из Украины.

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