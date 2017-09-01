Навстречу знаниям. За ночь первокурсники превратили парк КПИ в свалку

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Студенты и первокурсники столичного университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" за одну ночь превратили парк учебного заведения в свалку, сообщил патрульный полицейский Дмитрий Крештофов.

По его словам, первокурсники накануне днем отмечали посвящение в студенты.

Facebook Дмитрия Крештофова Первокурсники за одну ночь превратили парк киевского политеха в свалку

"А уже ночью… Несколько "скорых" для особо пьяных, несколько патрулей для заявлений об украденных айфонах, а еще куча мусора, пустых бутылок от алкоголя и катание на украденных из супермаркета колясках. И это так праздновали не десяток студентов… На момент приезда полиции таких студентов было несколько сотен", — написал Крештофов на своей странице в Facebook.

Facebook Дмитрия Крештофова Первокурсники за одну ночь превратили парк киевского политеха в свалку

Ранее сообщалось, что в Польше четверо нетрезвых избили студента из Украины.