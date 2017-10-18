"Самопомич": успешная франшиза или политическая свалка?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Хотя сравнить "Самопомич" с любой другой политсилой в Украине будет крайне непросто. Здесь если и занимаются партийным строительством, то лишь от части. Да и зачем тратить время на организацию партийных ячеек на местах и тратить огромные ресурсы на то, чтобы система работала как часы. Можно облегчить жизнь и себе, и людям — просто продав бренд "Самопомочи" как франшизу, со всеми готовыми инструментами для существования и развития.

Региональные казусы

Впрочем, такой современный подход при очевидных плюсах, порой, чреват серьезными минусами.

Как, например, было с "Самопомочью" в Днепре — доверив бренд в не самые надежные руки, центральное руководство вскоре вынуждено было расхлебывать последствия такой политики. Напомним, в ноябре 2016 года в Днепре шумел крупный коррупционный скандал, в центре которого оказались прошедшие в горсовет от "Самопомочи" секретарь городского совета Вячеслав Мишалов и глава бюджетной комиссии Артем Хмельников. Как сообщали тогда СМИ, из городского бюджета около 500 миллионов гривен были перевели на счета фирм отца секретаря горсовета – Дмитрия Мишалова. Его компании выигрывали тендеры, даже несмотря на участие в торгах предлагавших более выгодные условия игроков. Кроме этого, по информации СМИ, около 40 млн. грн. бюджетных средств потратили на оснащение школ интернетом, при том что Сеть в них провели еще раньше.

Не удивительно, что реакция центра не заставила себя долго ждать. Член "Самопомочи", вице-спикер ВР Оксана Сыроид рекомендовала депутатам Днепровского городского совета Вячеславу Мишалову и Артему Хмельникову добровольно сложить мандаты, а последнего и вовсе исключить из партии.

Бесславно закончилась история с дистанционным управлением брендом "Самопомочи" и в Кривом Роге. Здесь во время выборов мэра а 2016-м партия явно просчиталась, выдвинув своим кандидатом не известного в городе Юрия Милобога, а "залетного" казачка Семена Семенченко. Учитывая шлейф, который тянется за скандальным комбатом "Донбасса" и его полную неизвестность для местного избирателя, не мудрено, что выборы были в чистую проиграны.

Глубокий кризис

Тем не менее, менять свою тактику "Самопомич", похоже, не собирается. Несмотря на постепенное падение рейтингов популярности, политсила продолжает быть активной на всех направлениях.

"Когда "Самопомич" только начинала свою деятельность, в первую очередь распространялся именно бренд, — объясняет политолог Алексей Якубин. — Если мы вспомним избирательные списки этой политсилы, то в них хватало абсолютно никому не известных людей. Просто продавался бренд, который ассоциировался с мэром Львова Андреем Садовым, как успешном европейском мэре. Проект изначально был использован для продажи спонсорам".

Но на сегодняшний день успехи "Самопомочи" остались в прошлом. Проект находится в глубоком кризисе, а те, кто до последнего оставался среди сторонников осознали, что за красивой оберткой скрывалась пустышка. Сегодня "Самопомич" можно условно разделить на две группы — не подготовленные к серьезной политической деятельности люди и те, кто, покупая места в списке, теперь занимается решением сугубо личных вопросов. Хотя, деятельность последних вряд ли может удивлять — после резкого падения рейтинга Андрея Садового в следующем электоральном цикле мы вряд ли увидим "Самопомич". А значит, ковать железо нужно пока еще горячо.

Скандал и трагедия

О кризисе политической силы из-за тотального падения популярности ее отца-основателя говорит и политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, Садовому удалось удачно присоседиться, приобщиться к позитивному образу Львова, который формировался в последнее десятилетие, но после "мусорной" истории отмыться так и не удалось.

"Садовый достаточно успешно эксплуатировал позитивный образ, что позволило ему войти в топ украинской политики, — говорит эксперт. — В какой-то момент его даже рассматривали одним из перспективных кандидатов на выборах президента. Но дальше случилось то, что должно было случиться. Проблема вывоза мусора, которую 10 лет Садовый не замечал – очевидно, положение дел его вполне устраивало, привела к трагедии на Грибовицкой свалке. И дальше в течение года мы наблюдали такую информационную спецоперацию, когда рейтинг, президентские амбиции Садового похоронили под тонами мусора Грибовицкой свалки".

Новая тактика

Но судя по всему, сдаваться в "Самопомочи" пока не намерены. Понимая, что запомниться избирателю с помощью законодательных инициатив, которые сделают жизнь украинцев лучше не получается, в политсиле пошли от обратного. Деятельность "Самопомочи" в стенах Верховной Рады в последнее время подходит под характеристику навязывания деструктивной политической морали. Чего стоит только седьмая статья скандального закона об образовании, которую сейчас обсуждают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Именно депутаты от "Самопомочи" придумали механизм, согласно которому представители нацменьшинств в ближайшие годы будут лишены права обучаться на родном языке.

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Активно выступает политсила и против любых вариантов по разрешению конфликтной ситуации на Донбассе. Какую бы инициативу не предлагали парламент или президент, "Самопомич" в девяти случаев из десяти блокирует трибуну или устраивает другие бесчинства, которые полностью останавливают работу Верховной Рады. Не удивительно, что даже на Западе, в приватных беседах компетентные источники признают — сейчас "Самопомич" самая опасная политическая сила в государстве. И именно она может стать тем факелом, который дотла сожжет дом под названием "Украина".