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    Аналитика и комментарии

    "Самопомич": успешная франшиза или политическая свалка?

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    Появившись на политическом небосклоне совсем недавно "Самопомич" стала одним из самых успешных проектов. Всего через несколько лет региональный проект стал силой, которая приносит не только политические, но и финансовые дивиденды.
    Съезд партии Объединение Самопомич в Киеве. Архивное фото
    Объединение "Самопомич"

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Хотя сравнить "Самопомич" с любой другой политсилой в Украине будет крайне непросто. Здесь если и занимаются партийным строительством, то лишь от части. Да и зачем тратить время на организацию партийных ячеек на местах и тратить огромные ресурсы на то, чтобы система работала как часы. Можно облегчить жизнь и себе, и людям — просто продав бренд "Самопомочи" как франшизу, со всеми готовыми инструментами для существования и развития. 

    Мусорное вече во Львове
    today-news.com
    "Самопомич", сепаратизм и "мусорное вече" Садового во Львове

    Региональные казусы

    Впрочем, такой современный подход при очевидных плюсах, порой, чреват серьезными минусами. 

    Как, например, было с "Самопомочью" в Днепре — доверив бренд в не самые надежные руки, центральное руководство вскоре вынуждено было расхлебывать последствия такой политики. Напомним, в ноябре 2016 года в Днепре шумел крупный коррупционный скандал, в центре которого оказались прошедшие в горсовет от "Самопомочи" секретарь городского совета Вячеслав Мишалов и глава бюджетной комиссии Артем Хмельников. Как сообщали тогда СМИ, из городского бюджета около 500 миллионов гривен были перевели на счета фирм отца секретаря горсовета – Дмитрия Мишалова. Его компании выигрывали тендеры, даже несмотря на участие в торгах предлагавших более выгодные условия игроков. Кроме этого, по информации СМИ, около 40 млн. грн. бюджетных средств потратили на оснащение школ интернетом, при том что Сеть в них провели еще раньше. 

    Не удивительно, что реакция центра не заставила себя долго ждать. Член "Самопомочи", вице-спикер ВР Оксана Сыроид рекомендовала депутатам Днепровского городского совета Вячеславу Мишалову и Артему Хмельникову добровольно сложить мандаты, а последнего и вовсе исключить из партии.

    Бесславно закончилась история с дистанционным управлением брендом "Самопомочи" и в Кривом Роге. Здесь во время выборов мэра а 2016-м партия явно просчиталась, выдвинув своим кандидатом не известного в городе Юрия Милобога, а "залетного" казачка Семена Семенченко. Учитывая шлейф, который тянется за скандальным комбатом "Донбасса" и его полную неизвестность для местного избирателя, не мудрено, что выборы были в чистую проиграны.

    Глубокий кризис

    Тем не менее, менять свою тактику "Самопомич", похоже, не собирается. Несмотря на постепенное падение рейтингов популярности, политсила продолжает быть активной на всех направлениях. 

    Выборы в Верховную Раду. Архивное фото
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк
    Корнейчук: Тимошенко и "Самопомич" выбивают досрочные выборы в Раду

    "Когда "Самопомич" только начинала свою деятельность, в первую очередь распространялся именно бренд, — объясняет политолог Алексей Якубин. — Если мы вспомним избирательные списки этой политсилы, то в них хватало абсолютно никому не известных людей. Просто продавался бренд, который ассоциировался с мэром Львова Андреем Садовым, как успешном европейском мэре. Проект изначально был использован для продажи спонсорам".

    Но на сегодняшний день успехи "Самопомочи" остались в прошлом. Проект находится в глубоком кризисе, а те, кто до последнего оставался среди сторонников осознали, что за красивой оберткой скрывалась пустышка. Сегодня "Самопомич" можно условно разделить на две группы — не подготовленные к серьезной политической деятельности люди и те, кто, покупая места в списке, теперь занимается решением сугубо личных вопросов. Хотя, деятельность последних вряд ли может удивлять — после резкого падения рейтинга Андрея Садового в следующем электоральном цикле мы вряд ли увидим "Самопомич". А значит, ковать железо нужно пока еще горячо.

    Скандал и трагедия

    О кризисе политической силы из-за тотального падения популярности ее отца-основателя говорит и политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его словам, Садовому удалось удачно присоседиться, приобщиться к позитивному образу Львова, который формировался в последнее десятилетие, но после "мусорной" истории отмыться так и не удалось. 

    "Садовый достаточно успешно эксплуатировал позитивный образ, что позволило ему войти в топ украинской политики, — говорит эксперт. — В какой-то момент его даже рассматривали одним из перспективных кандидатов на выборах президента. Но дальше случилось то, что должно было случиться. Проблема вывоза мусора, которую 10 лет Садовый не замечал – очевидно, положение дел его вполне устраивало, привела к трагедии на Грибовицкой свалке. И дальше в течение года мы наблюдали такую информационную спецоперацию, когда рейтинг, президентские амбиции Садового похоронили под тонами мусора Грибовицкой свалки".

    Новая тактика

    Но судя по всему, сдаваться в "Самопомочи" пока не намерены. Понимая, что запомниться избирателю с помощью законодательных инициатив, которые сделают жизнь украинцев лучше не получается, в политсиле пошли от обратного. Деятельность "Самопомочи" в стенах Верховной Рады в последнее время подходит под характеристику навязывания деструктивной политической морали. Чего стоит только седьмая статья скандального закона об образовании, которую сейчас обсуждают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Именно депутаты от "Самопомочи" придумали механизм, согласно которому представители нацменьшинств в ближайшие годы будут лишены права обучаться на родном языке. 

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    Активно выступает политсила и против любых вариантов по разрешению конфликтной ситуации на Донбассе. Какую бы инициативу не предлагали парламент или президент, "Самопомич" в девяти случаев из десяти блокирует трибуну или устраивает другие бесчинства, которые полностью останавливают работу Верховной Рады. Не удивительно, что даже на Западе, в приватных беседах компетентные источники признают — сейчас "Самопомич" самая опасная политическая сила в государстве. И именно она может стать тем факелом, который дотла сожжет дом под названием "Украина".

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