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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: баррикады, штурм... это судебная реформа в действии?

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (28)

    (обновлено: )198
    Баррикады и штурм суда? Такого украинская Фемида еще видела. Что стало причиной столь неожиданного поворота событий во время суда над лидером ОУН Николаем Коханивским и что пишут об этом в соцсетях сами украинцы?
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    facebook.com/kutiepov

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Небывалый погром произошел в ночь на вторник, 24 октября, в Святошинском районном суде Киева, где еще с понедельника избирают меру пресечения руководителю ОУН Николаю Коханивскому за стрельбу в столице. Еще вечером сторонники Коханивского и он сам забаррикадировалась в зале суда. Активисты изрядно разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Однако удачное освобождение произошло только во вторник утром: полиция штурмом освободила захваченный зал суда, за совершение беспорядков задержаны более 30 человек.

    Стоит напомнить, в субботу, 21 октября, Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого Сектора" Русланом Качмалой возник конфликт, переросший в драку и стрельбу. 

    В соцсетях блокада и штурм Святошинского суда вызвали небывалый ажиотаж: "Строго по процессуальным нормам его обязан суд был отпустить, так как срок предъявления обвинения истек, и никаких больше вариантов закон не предусматривает. У Коханивского и его защиты все козыри были бы на руках, если бы не… погром в суде"; "Очень плохая практика… Власть должна отмежеваться от этого и не допускать такие прецеденты". "А что вменяют этому Коханивскому?! …в людей стрелял? Да, ладно… Вот если б пост в фб против власти написал или заметку в газете, это другое дело. А так, можно и суд развалить", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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