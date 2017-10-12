Депутатская кровь. Береза прокомментировал нападение ультрас "Днепра"

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. На украинские стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов, заявил народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза, который пострадал 11 октября во время поединка Второй лиги между "Днепром" и "Днепром-1".

"Я не знаю, как это квалифицировать, но из-за то, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители. Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе", – заявил нардеп, который является почетным президентом СК "Днепр-1".

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Он пообещал как законодатель сделать "все, чтобы ответ был довольно жестким".

"Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион, – им не место на спортивных аренах… Идите в Вооруженные силы Украины и там проверяйте свою силу… В данный момент это и есть для меня внутренний враг", – заявил Береза.

112 Украина Ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу

Нардеп также прокомментировал непосредственно инцидент во время матча. "На самом деле я не обижаюсь на больных людей. У меня дочь практически за минуту забрала внука, который до этого был у меня все время на руках. Представьте: внуку один год – и как он упорно хлопал в ладоши, поддерживая команду", – сказал он.

112 Украина Ультрас клуба "Днепр" избили нардепа Юрия Березу

Напомним, ультрас футбольного клуба "Днепр" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба, избив присутствующего на стадионе нардепа Юрия Березу. Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.