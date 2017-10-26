Пострадавший при взрыве в Киеве политолог перенес несколько операций - ТВ

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Украинский политолог Виталий Бала, пострадавший при взрыве в Киеве, перенес несколько операций, сообщили утром в четверг в эфире 112 Украина.

Он находится в 17-й больнице столицы.

Смотрите также: Обнародовано жуткое видео с погибшим охранником Мосийчука

"Бала на данный момент перенес несколько операций. У него очень пострадали внутренние органы", — сообщил корреспондент телеканала.

Смотрите также: Первые минуты после кровавого теракта, при котором пострадал Мосийчук Тема: Теракт со смертельным

В свою очередь политтехнолог Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook, что Бала перенес операцию, его состояние — стабильное.

Алексей Голобуцкий/Facebook, 26 октября 2017

За несколько часов до этого Голобуцкий сообщил, что взорвавшийся мотоцикл не принадлежал Бале. "Прекратите распространять чушь. Он просто выходил из "Эспрессо", когда взорвался мотоцикл", — добавил он.

Алексей Голобуцкий/Facebook, 26 октября 2017

Взрыв прогремел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича, 10, в Соломенском районе Киева. Он произошел возле дома, где располагается редакция телеканала "Эспрессо", откуда выходили народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Виталий Бала.

В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.