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    Пострадавший при взрыве в Киеве политолог перенес несколько операций - ТВ

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (15)

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    По данным СМИ, Виталий Бала перенес несколько операций, у него повреждены внутренние органы. Его коллега Алексей Голобуцкий сообщил, что после операции состояние Балы - стабильное.
    На месте взрыва в Киеве, в котором пострадали Игорь Мосийчук и Виталий Бала, а также погиб охранник нардепа, 25 октября 2017
    espreso.tv

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Украинский политолог Виталий Бала, пострадавший при взрыве в Киеве, перенес несколько операций, сообщили утром в четверг в эфире 112 Украина.

    Покушение на нардепа Игоря Мосийчука. На месте происшествия
    Facebook Евгения Дейдея
    Последствия кровавого покушения на "радикала" Мосийчука в Киеве

    Он находится в 17-й больнице столицы.

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    "Бала на данный момент перенес несколько операций. У него очень пострадали внутренние органы", — сообщил корреспондент телеканала.

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    В свою очередь политтехнолог Алексей Голобуцкий написал на своей странице в Facebook, что Бала перенес операцию, его состояние — стабильное.

    Алексей Голобуцкий/Facebook, 26 октября 2017

    За несколько часов до этого Голобуцкий сообщил, что взорвавшийся мотоцикл не принадлежал Бале. "Прекратите распространять чушь. Он просто выходил из "Эспрессо", когда взорвался мотоцикл", — добавил он.

    Алексей Голобуцкий/Facebook, 26 октября 2017

    Взрыв прогремел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича, 10, в Соломенском районе Киева. Он произошел возле дома, где располагается редакция телеканала "Эспрессо", откуда выходили народный депутат Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и политолог Виталий Бала.

    В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука, пострадавший во время взрыва. 

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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