И снова взрыв. В Киеве подорвался автомобиль

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева пострадали два человека, сообщает начальник отдела коммуникации в Главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в Facebook.

По ее данным, на место происшествия уже выехали все профильные службы.

"В 22.05 ч. в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля по улице Адама Мицкевича в Соломенском районе. На место выехали все профильные службы. По предварительной информации, пострадали два человека. Информация уточняется", — отметила она.

Напомним, 8 сентября в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.