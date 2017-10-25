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    Киев

    И снова взрыв. В Киеве подорвался автомобиль

    (обновлено: )101060
    По предварительной информации, пострадали два человека. Как сообщили в полиции, на место выехали все профильные службы.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева пострадали два человека, сообщает начальник отдела коммуникации в Главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в Facebook.

    Взрыв авто в центре Киева
    Типичный Киев/facebook
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    По ее данным, на место происшествия уже выехали все профильные службы. 

    "В 22.05 ч. в полицию поступило сообщение о взрыве автомобиля по улице Адама Мицкевича в Соломенском районе.  На место выехали все профильные службы. По предварительной информации, пострадали два человека. Информация уточняется", — отметила она.

    Напомним, 8 сентября в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

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