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    Взрыв прогремел в правительственном квартале Кабула - СМИ

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    По информации СМИ, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности в центре Кабула.
    Теракт в Кабуле. Архивное фото
    REUTERS Reuters TV

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в одном из богатых районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, сообщает телеканал Tolo News.

    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
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    По данным телеканала, сообщения о взрыве поступили из окрестностей района Вазир Акбар Кхан на севере афганской столицы.

    Отмечается, что, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).

    Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

    Это один из богатых районов города, здесь расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольство США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.

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