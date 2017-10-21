Взрыв прогремел в правительственном квартале Кабула - СМИ

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в одном из богатых районов Кабула, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства, сообщает телеканал Tolo News.

По данным телеканала, сообщения о взрыве поступили из окрестностей района Вазир Акбар Кхан на севере афганской столицы.

Отмечается, что, предположительно, несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF).

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Это один из богатых районов города, здесь расположены многие правительственные учреждения, в том числе президентский дворец, а также иностранные посольства, в том числе посольство США и Канады. Международный аэропорт Кабула также расположен в этом районе.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.