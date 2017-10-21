наверх
21.10.201710:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Задержан военный, который изготавливал на продажу взрывные устройства

    (обновлено: )19
    В полиции сообщили, что во время реализации самодельных взрывных устройств задержан 27-летний инженер одной из воинских частей Одесской области.
    На месте задержания в Одессе
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали инженера одной из воинских частей в Одесской области по подозрению в изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН
    По сути. Почему Грицак публично открестился от руководства АТО?

    "Оперативниками… во время реализации самодельных взрывных устройств задержан 27-летний инженер одной из воинских частей Одесской области", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, военный занимался изготовлением взрывных устройств и незаконно хранил взрывчатые вещества. "В частности, в июле текущего года правоохранителями зафиксировали факт подконтрольной реализации гражданину двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора, за что он получил 2,6 тысячи гривен (около 98 долларов – ред.)", — добавили в полиции.

    Как отмечается, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ… а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением". Продолжаются следственные действия.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли у трех жителей Киева и области арсенал оружия и боеприпасов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Елена Зайцева в Харьковском суде
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Рудяков: принятая Радой медреформа — это общенациональная беда
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии