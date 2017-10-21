Задержан военный, который изготавливал на продажу взрывные устройства

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали инженера одной из воинских частей в Одесской области по подозрению в изготовлении взрывных устройств и незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Оперативниками… во время реализации самодельных взрывных устройств задержан 27-летний инженер одной из воинских частей Одесской области", — говорится в сообщении.

По данным полиции, военный занимался изготовлением взрывных устройств и незаконно хранил взрывчатые вещества. "В частности, в июле текущего года правоохранителями зафиксировали факт подконтрольной реализации гражданину двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора, за что он получил 2,6 тысячи гривен (около 98 долларов – ред.)", — добавили в полиции.

Как отмечается, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ… а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением". Продолжаются следственные действия.

Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли у трех жителей Киева и области арсенал оружия и боеприпасов.