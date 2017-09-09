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    Киев

    Подрыв авто в центре Киева. Названа мощность взрывчатки

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (60)

    (обновлено: )202
    По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, мощность взрывного устройства составляла от 600 граммов до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Следствие отрабатывает все возможные версии.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что мощность взрывчатки, сработавшей накануне в центре Киева, составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    "Продолжаются оперативно-следственные действия. Из того, что можно сообщить сегодня, по предварительной информации экспертов, мощность взрывного устройства составляла от 600 граммов до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Продолжаются все необходимые оперативно-следственные действия, и выясняются обстоятельства", — сказал Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, правоохранители рассматривают "все возможные версии" преступления, не исключив российский след, заказное убийство, "личную неприязнь и уголовные разборки". "Не исключен и факт, связанный и с его участием в антитеррористической операции (в Донбассе — Ред.)", — добавил он.

    Он добавил, что в Киеве усилена безопасность.

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    В пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе.

    По данным СМИ, девушка, пострадавшая при взрыве, является всемирно известной украинской моделью Натальей Кошель, сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

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