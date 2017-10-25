Резонансный взрыв авто в Киеве: СМИ узнали о судьбе пострадавшей

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве 8 сентября Наталья Целовальникова недавно перенесла операцию на глазу, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источник в окружении семьи.

"Наташа уже перенесла очень много операций, они по-прежнему проводятся очень часто – на ноге, на внутренних органах, по поводу ожогов. Операцию на глаз ей делали недели две назад. Она идет на улучшение, у нее спал отек легких, она в сознании, все понимает, но проблема в том, что у нее ведь поражены внутренние органы и по-прежнему требуется серьезное лечение. По поводу ноги ее мама приглашала ортопедов. Некоторые из них говорят, что ничем помочь не могут, что нужно ампутировать. Другие говорят, что ногу можно спасти. Но самая большая и самая болезненная проблема на сегодня – это ожоги, некоторые – до кости. Они постоянно кровоточат", — рассказал источник.

По его словам, Наталья не может ходить и еще не скоро пойдет, она лежит под аппаратами.

В настоящее время семья испытывает острую потребность в деньгах на лечение. Источник сообщил, что семье пришлось столкнуться с неожиданной проблемой: в киевской квартире Натальи был проведен обыск, после которого исчезли деньги, которые хранились в доме.

По его словам, "нужны антибиотики, не все необходимые препараты можно купить в Киеве, приходится искать в других городах и странах и покупать намного дороже.

Напомним, 8 сентября в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.