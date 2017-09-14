Взрыв авто в центре Киева. Стали известны подробности спасения ребенка

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Мужчина, доставший девочку из взорвавшегося в центре Киева 8 сентября автомобиля, рассказал СМИ о первых секундах после происшествия.

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб уроженец Чечни Али Тимаев, известный под именем Тимур Махаури. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — девочка также получила травмы, но ее жизни и здоровью ничего не угрохает.

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"Такого ужаса я еще не видел. Я благодарен Господу Богу, что он дал мне силы в тот момент правильно среагировать", — рассказал Виталий Пилипчук в комментарии ТСН.

По его словам, он сразу же выскочил из своей машины и бросился к взорванному авто. "Я посмотрел — движение на заднем сиденье, моментально повернулся и увидел маленького ребенка. Первая реакция: Господи, ребенок в машине, слава Богу, что еще движется. Протянул ей руки, она мне подала свои ручки…" — вспоминает мужчина.

В то же время Пилипчук отметил, что все заняло секунды. "Все стоят снимают, меня это поразило, я в состоянии аффекта заматерился, "что вы здесь снимаете, вызывайте скорую и полицию"", — отметил он.

Скриншот ТСН Виталий Пилипчук, доставший девочку из взорванного в центре Киева автомобиля

Кроме того, мужчина рассказал, что занес девочку в одно из заведении по близости, чтобы она не видела ужаса — останков мужчины и искалеченную взрывом мать, а через несколько минут приехали врачи.

"Грязный и окровавленный поехал домой. 20 км от столицы преодалел буквально на автопилоте. Снял одежду, замочил в холодной воде, потому что все было в крови: и брюки, и футболка, сам принял душ, погулял с собакой, налил себе стакан водки, выпил. Однако успокоиться не удалось — всю ночь читал новости, просматривал видео и фото ", — признался Виталий Пилипчук.

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Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечени Тимаев "всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова".