Взрыв авто в центре Киева: мать пострадавшей рассказала о ее жизни

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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Мать выжившей после подрыва авто на Бессарабке девушки рассказала о ее жизни. Новость о подрыве автомобиля, в котором находились ее дочь и внучка, ей сообщил бывший зять, когда она отдыхала на Закарпатье, пишет ТСН.

Борьба за жизнь Натальи Целовальниковой продолжается, у нее ожоги более 50% тела. В результате взрыва девушка получила многочисленные травмы, чудом выжила ее семилетняя дочь.

Мать держит себя в руках, но говорит, что очень трудно. Благодарит врачей, которые оказали самую первую помощь, но возмущается слухами о своей дочери.Также женщина поблагодарила мужчину, который вытащил из авто ее внучку.

Говорит, что девочке пока о состоянии мамы не говорят. Мать Натальи возмущается слухами о том, что ее дочь жила за счет мужчин. Рассказывает, что Наталья имеет диплом магистра менеджмента, изучала иностранные языки, посещала бизнес-тренинги.

"Она всегда совершенствовалась", — говорит женщина о своей дочери.

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Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечни Тимаев "всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова"