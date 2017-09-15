наверх
15.09.201722:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Взрыв авто в центре Киева: мать пострадавшей рассказала о ее жизни

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (94)

    (обновлено: )360
    Как сообщила мать пострадавшей, у девушки ожоги более 50% тела. В результате взрыва девушка получила многочисленные травмы, чудом выжила ее семилетняя дочь.
    Мать пострадавшей Натальи Целовальниковой
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Мать выжившей после подрыва авто на Бессарабке девушки рассказала о ее жизни. Новость о подрыве автомобиля, в котором находились ее дочь и внучка, ей сообщил бывший зять, когда она отдыхала на Закарпатье, пишет ТСН.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    Борьба за жизнь Натальи Целовальниковой продолжается, у нее ожоги более 50% тела. В результате взрыва девушка получила многочисленные травмы, чудом выжила ее семилетняя дочь.

    Мать держит себя в руках, но говорит, что очень трудно. Благодарит врачей, которые оказали самую первую помощь, но возмущается слухами о своей дочери.Также женщина поблагодарила мужчину, который вытащил из авто ее внучку.

    Говорит, что девочке пока о состоянии мамы не говорят. Мать Натальи возмущается слухами о том, что ее дочь жила за счет мужчин. Рассказывает, что Наталья имеет диплом магистра менеджмента, изучала иностранные языки, посещала бизнес-тренинги.

    "Она всегда совершенствовалась", — говорит женщина о своей дочери.

    Читайте также: Киев криминальный: что ни день — подрыв или стрельба

    Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечни Тимаев "всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне
    Давид Сакварелидзе. Архивное фото
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается