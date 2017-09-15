Очевидцы взрыва в метро Лондона: началась паника, повсюду слышались крики

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По данным корреспондента телерадиокомпании ВВС Софи Рауорт, пострадавшую в результате инцидента женщину забрали на скорой помощи с ожогами по всему телу. Свидетели происшествия также сообщают о людях, покидающих станцию, покрытых "кровью и грязью".

Еще одна женщина отметила, что на месте инцидента сразу же началась паника. "Вдруг началась паника, много людей кричали, орали, очень много криков", — заявила женщина телерадиокомпании.

"Стена пламени обрушилась на вагон после взрыва", — приводит ВВС слова другого очевидца.

Еще один свидетель происшедшего по имени Шэм, отмечает газета Telegraph, сообщил, что видел мужчину, чье лицо было залито кровью. "Были толпы людей, которые плакали и тряслись. Было много людей, хромающих и в крови", — добавил Шэм.