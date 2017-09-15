Очевидцы взрыва в метро Лондона: началась паника, повсюду слышались крики

По данным корреспондента телерадиокомпании ВВС Софи Рауорт, пострадавшую в результате инцидента женщину забрали на скорой помощи с ожогами по всему телу. Свидетели происшествия также сообщают о людях, покидающих станцию, покрытых "кровью и грязью".
Еще одна женщина отметила, что на месте инцидента сразу же началась паника. "Вдруг началась паника, много людей кричали, орали, очень много криков", — заявила женщина телерадиокомпании.
#parsonsgreen pic.twitter.com/0OUV819EtE— Sylvain Pennec (@sylvainpennec) 15 сентября 2017 г.
"Стена пламени обрушилась на вагон после взрыва", — приводит ВВС слова другого очевидца.
Еще один свидетель происшедшего по имени Шэм, отмечает газета Telegraph, сообщил, что видел мужчину, чье лицо было залито кровью. "Были толпы людей, которые плакали и тряслись. Было много людей, хромающих и в крови", — добавил Шэм.
JUST IN: Explosion at London's #ParsonsGreen tube station being treated as terrorism https://t.co/xDEMR4fngW— Drew Liquerman 🇺🇸 (@DrewLiquerman) 15 сентября 2017 г.