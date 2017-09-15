наверх
15.09.201711:44
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Появились подробности взрыва в лондонском метро

    (обновлено: )408
    В соцсетях появилась фотография горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро. На снимке виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.
    Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017
    twitter.com/A_Littlefield

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда, говорится на сайте столичной транспортной компании Transport for London.

    Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции "Парсонс-Грин", газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших.

    "В настоящее время нет движения поездов от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон потому, что полиция занимается инцидентом. Автобусы и лондонский монорельс принимают билеты на метро", — сказано в сообщении.

    twitter.com/EmmaStevie1
    Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017

    Машины "скорой помощи" Лондона прибыли на место ЧП в метро.

    twitter.com/OldBlackHack
    Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017

    Кроме того, газета Sun опубликовала фотографию горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро.

    На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

    twitter.com/andyjohnw
    На месте взрыва в лондонском метро 15 сентября 2017 года

    На станцию лондонского метро Parsons Green прибыли вооруженные сотрудники полиции, подтвердили РИА Новости в Столичной полиции Лондона.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Петр Порошенко и Игорь Коломойский
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия