Появились подробности взрыва в лондонском метро

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда, говорится на сайте столичной транспортной компании Transport for London.
Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции "Парсонс-Грин", газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших.
"В настоящее время нет движения поездов от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон потому, что полиция занимается инцидентом. Автобусы и лондонский монорельс принимают билеты на метро", — сказано в сообщении.
Машины "скорой помощи" Лондона прибыли на место ЧП в метро.
Кроме того, газета Sun опубликовала фотографию горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро.
На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.
На станцию лондонского метро Parsons Green прибыли вооруженные сотрудники полиции, подтвердили РИА Новости в Столичной полиции Лондона.