Появились подробности взрыва в лондонском метро

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон перекрыта из-за инцидента в вагоне поезда, говорится на сайте столичной транспортной компании Transport for London.

Ранее британская транспортная полиция подтвердила инцидент на станции "Парсонс-Грин", газета Sun сообщила о взрыве и наличии пострадавших.

"В настоящее время нет движения поездов от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон потому, что полиция занимается инцидентом. Автобусы и лондонский монорельс принимают билеты на метро", — сказано в сообщении.

twitter.com/EmmaStevie1 Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017

Машины "скорой помощи" Лондона прибыли на место ЧП в метро.

twitter.com/OldBlackHack Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017

Кроме того, газета Sun опубликовала фотографию горящего пакета, якобы взорвавшегося в поезде лондонского метро.

На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

twitter.com/andyjohnw На месте взрыва в лондонском метро 15 сентября 2017 года

На станцию лондонского метро Parsons Green прибыли вооруженные сотрудники полиции, подтвердили РИА Новости в Столичной полиции Лондона.