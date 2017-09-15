Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция

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"Я видела окровавленных людей, нескольких. Не могу сказать, сколько их было. Они шли самостоятельно, кто-то при помощи других (эвакуированных) пассажиров", — сказала РИА Новости местная жительница Стефани, утверждающая, что видела момент эвакуации после взрыва.

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Другой местный житель Абдул сообщил, что также заметил "пару людей со следами крови и в помятой одежде". Он не смог уточнить, сколько именно пострадавших он видел, сказав лишь, что "люди кричали".

Представитель полиции на месте ЧП не смог ответить на вопросы о количестве пострадавших.

"Как только точная информация поступит, будет сделано заявление в соответствующей форме. Пока у меня нет для вас информации", — сказал РИА Новости полицейский.

Тем не менее источник РИА Новости в Скотланд-Ярде подтвердил, что при взрыве могли быть пострадавшие, не ответив на вопрос о точном их количестве.

"Несколько. Я думаю, их (пострадавших) будет несколько. Но воздержимся от спекуляций", — сказала собеседница агентства, не уточнив характер ранений.

Парсонс-грин — спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.