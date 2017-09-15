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    Взрыв возле станции метро в Лондоне. Прямая трансляция

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (222)

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    Очевидцы сообщают о пострадавших при взрыве в лондонском метро, полиция пока не называет точных цифр. Взрыв на произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Трансляцию ведет РИА Новости.
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    РИА Новости/Аврора

    "Я видела окровавленных людей, нескольких. Не могу сказать, сколько их было. Они шли самостоятельно, кто-то при помощи других (эвакуированных) пассажиров", — сказала РИА Новости местная жительница Стефани, утверждающая, что видела момент эвакуации после взрыва.

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    Другой местный житель Абдул сообщил, что также заметил "пару людей со следами крови и в помятой одежде". Он не смог уточнить, сколько именно пострадавших он видел, сказав лишь, что "люди кричали".

    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
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    Представитель полиции на месте ЧП не смог ответить на вопросы о количестве пострадавших.

    "Как только точная информация поступит, будет сделано заявление в соответствующей форме. Пока у меня нет для вас информации", — сказал РИА Новости полицейский.

    Тем не менее источник РИА Новости в Скотланд-Ярде подтвердил, что при взрыве могли быть пострадавшие, не ответив на вопрос о точном их количестве.

    "Несколько. Я думаю, их (пострадавших) будет несколько. Но воздержимся от спекуляций", — сказала собеседница агентства, не уточнив характер ранений.

    Парсонс-грин — спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.

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