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    Взрыв в лондонском метро признали терактом: кадры с места ЧП

    Тема:

    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (222)

    (обновлено: )18610
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в метро Лондона
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
    Взрыв в лондонском метро
    twitter.com/asolopovas
    Взрыв в лондонском метро
    twitter.com/asolopovas
    Взрыв в лондонском метро
    twitter.com/asolopovas
    Взрыв в лондонском метро
    twitter.com/asolopovas
    Взрыв в лондонском метро
    twitter.com/rrigs
    Взрыв в лондонском метро
    twitter.com/rrigs
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
    Взрыв в метро Лондона
    Взрыв в метро Лондона
    @StratSentinel
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk

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    Скотланд-Ярд рассматривает инцидент на станции Parsons Green в лондонском метро как теракт, расследование берет на себя контртеррористическое подразделение.

    "На данном этапе мы рассматриваем это как связанный с терроризмом инцидент. Расследование берет на себя контртеррористическое подразделение", — сказал представитель полиции журналистам.

    Смотрите также: Очевидцы взрыва в метро Лондона: началась паника, повсюду слышались крики

    Взрыв на станции метро произошел в час пик на станции Parsons Green на западе Лондона. Парсонс-грин – небогатый спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. 

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