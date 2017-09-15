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15.09.201711:44
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    В лондонском метро прогремел взрыв

    (обновлено: )647
    Несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли экстренные службы. Полиция Лондона подтвердила факт инцидента. Подробности не сообщаются.
    Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017: работа полиции
    twitter.com/A_Littlefield

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в поезде лондонского метро, есть пострадавшие, пишет газета Sun.

    По данным издания, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли экстренные службы.

    Полиция Лондона подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.

    twitter.com/A_Littlefield
    Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017

    "Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    Metropolitan Police/Twitter

    Напомним, 7 сентября Оксфорд-стрит перекрыли в Лондоне после "взрыва электропроводки", пострадал один человек.

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