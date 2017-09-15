В лондонском метро прогремел взрыв

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в поезде лондонского метро, есть пострадавшие, пишет газета Sun.

По данным издания, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли экстренные службы.

Полиция Лондона подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.

twitter.com/A_Littlefield Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017

"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Metropolitan Police/Twitter

Напомним, 7 сентября Оксфорд-стрит перекрыли в Лондоне после "взрыва электропроводки", пострадал один человек.