Взрыв авто в Киеве. Появились новые данные о пострадавшей

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Наталья Целовальникова, пострадавшая в результате взрыва автомобиля в центре Киева, находится в сознании, ей нужны многочисленные операции, сообщила "Стране" ее близкая подруга Татьяна.

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший — уроженец Чечни Али Тимаев, больше известный как Тимур Махаури, он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

"Она (Наталья Целовальникова — Ред.) в сознании. Держится. Врачи делают все возможное. С дочкой все хорошо. Мы будем открывать сбор средств, ей нужна не одна операция. Объявились уже и мошенники, которые собирают деньги. Хотя номера счетов мы еще не давали, они будут известны позже. Мы их обязательно опубликуем", — сообщила она.

При этом женщина добавила, что к Целовальниковой никого не пускают, она в реанимации.

Смотрите также: Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

"Уже много ерунды и неправды ходит по социальным сетям и новостям. Наташа никогда не была лицом Dior. Но да, она работала моделью. Она снималась в крымском журнале "Каприз", была на обложке журнала. Мы с ней вместе снимались также", — уточнила Татьяна.

Ранее СМИ сообщили, что Целовальникова была замужем, ее бывший муж — бизнесмен. Экс-супруг пострадавшей приезжал в больницу. Он и родные написали письменное заявление, чтобы информацию о ее состоянии никому не разглашали.