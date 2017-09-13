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    Взрыв авто в Киеве. Появились новые данные о пострадавшей

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    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (82)

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    Наталья Целовальникова пришла в сознание. По словам подруги, ей нужны многочисленные операции, в связи с чем будет открыт сбор средств. При этом подруга добавила, что номера счетов будут известны позже.
    Наталья Целовальникова, пострадавшая при взрыва автомобиля в центре Киева
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Наталья Целовальникова, пострадавшая в результате взрыва автомобиля в центре Киева, находится в сознании, ей нужны многочисленные операции, сообщила "Стране" ее близкая подруга Татьяна.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший — уроженец Чечни Али Тимаев, больше известный как Тимур Махаури, он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

    "Она (Наталья Целовальникова — Ред.) в сознании. Держится. Врачи делают все возможное. С дочкой все хорошо. Мы будем открывать сбор средств, ей нужна не одна операция. Объявились уже и мошенники, которые собирают деньги. Хотя номера счетов мы еще не давали, они будут известны позже. Мы их обязательно опубликуем", — сообщила она.

    При этом женщина добавила, что к Целовальниковой никого не пускают, она в реанимации.

    Смотрите также: Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

    "Уже много ерунды и неправды ходит по социальным сетям и новостям. Наташа никогда не была лицом Dior. Но да, она работала моделью. Она снималась в крымском журнале "Каприз", была на обложке журнала. Мы с ней вместе снимались также", — уточнила Татьяна. 

    Ранее СМИ сообщили, что Целовальникова была замужем, ее бывший муж — бизнесмен. Экс-супруг пострадавшей приезжал в больницу. Он и родные написали письменное заявление, чтобы информацию о ее состоянии никому не разглашали.

    vesti-ukr.com
    Наталья Целовальникова, пострадавшая при взрыва автомобиля в центре Киева, с дочерью

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