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    Происшествия

    Взрыв авто в центре Киеве: подрыватель попал на камеру

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    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой зафиксировано как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури и скрывается в подземном переходе неподалеку от Бессарабской площади в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

    По его словам, взрывчатка в автомобиле была заложена, скорее всего, в подлокотнике в салоне автомобиля.

    Собеседник отметил, что полиция отвергла версию о том, что Махаури носил с собой взрывчатку, которая якобы и сработала.

    Он сообщил, что на месте взрыва обнаружили части детонатора и механизма, который приводит его в действие по радиосигналу. Все обнаруженные элементы находятся на экспертизе.

    Источник сообщил, что полиция неэффективно ведет данное расследование.

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