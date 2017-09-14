Взрыв авто в центре Киеве: подрыватель попал на камеру

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы располагают видеозаписью, на которой зафиксировано как неизвестный человек приводит в действие взрыватель для подрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури и скрывается в подземном переходе неподалеку от Бессарабской площади в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, взрывчатка в автомобиле была заложена, скорее всего, в подлокотнике в салоне автомобиля.

Собеседник отметил, что полиция отвергла версию о том, что Махаури носил с собой взрывчатку, которая якобы и сработала.

Он сообщил, что на месте взрыва обнаружили части детонатора и механизма, который приводит его в действие по радиосигналу. Все обнаруженные элементы находятся на экспертизе.

Источник сообщил, что полиция неэффективно ведет данное расследование.