Пострадавшая при взрыве авто в центре Киева женщина пришла в себя

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Наталья Целовальникова (Кошель), которая ехала за рулем взорвавшегося в центре Киева 8 сентября автомобиляToyota, до сих пор находится в тяжелом состоянии, однако пришла в себя.

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. В результате происшествия погиб уроженец Чечни Али Тимаев, известный под именем Тимур Махаури. Также в автомобиле находилась молодая женщина, которая получила тяжелые ранение, и ребенок — девочка также получила травмы, но ее жизни и здоровью ничего не угрохает.

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Экс-супруг пострадавшей — Сергей Кошель — в комментарии ТСН сообщил, что ей грозит потеря зрения и ампутация ноги. По его словам, "Наталья только очнулась, но еще не говорит, а ее лицо в тяжелых ожогах". Внутренние органы женщины не пострадали, однако медики запрещают семье перевозить ее в частную клинику.

Сергей Кошель также сообщил, что в день взрыва впервые за год позволил матери провести время с дочерью, которая жила с ним. Жизни девочки уже ничто не угрожает, но, по словам отца, у ребенка ожоги по всему телу и глубокие раны на ногах.

"Какие могут быть эмоции, если твой ребенок похож на маленького негритенка, черная вся? Глаза только открылись, узнать ребенка невозможно, она вся перебинтованная", — рассказал он.

Facebook Natalia Tselovalnikova Наталья Целовальникова (Кошель)

Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечени Тимаев "всеми возможными средствами боролся с "путинским" режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова".