Взрыв авто в Киеве: бывший муж пострадавшей сделал заявление

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Бывший муж пострадавшей при взрыве в центре Киева женщины Сергей Кошель рассказал о том, как узнал о происшествии.

Спустя несколько дней после ЧП отец ребенка написал пост о трагедии на своей странице в Facebook.

"Я, наверное, все-таки дам более истинную информацию, если это настолько интересно общественности. Приблизительно в 18:32 мне позвонила девушка Марьяна с телефона моего ребенка, которая сообщила о трагедии. Я был неподалеку и прибыл на место происшествия через пять минут. Кричал: "где ребенок", мне указали на скорую помощь…", – сообщает Сергей.

По его словам, дочку увезли в клинику "Охматдет".

Он также туда отправился, параллельно пытаясь узнать, в какую больницу увезли маму девочки. "В течение получаса мы все-таки нашли, куда ее отвезли. Сразу мои друзья уехали к ней! После того, как ребенка обследовали и не нашли серьезных травм, угрожающих ее жизни, малую отправили в ожоговый центр №2, я, естественно, с ней! От количества обезболивающих ребенок уснул. После разговора с доктором я понял, что нет смысла сейчас сидеть возле малой, и отправился в больницу к бывшей жене. До этого, естественно, оповестил ее маму, которой в этот день не было в Киеве, о трагедии. Приехав в больницу, я попал к доктору в палату пострадавшей… Взяв полный список необходимых лекарств, мы отправились в аптеки. Где-то к часу ночи весь список лекарств был уже в больнице у докторов", – пишет он.

В пятницу вечером, 8 сентября, в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным СБУ, погибший принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель Наталья Кошель, она была лицом Dior. Позже появилась информация, что женщина, которая получила травмы при взрыве, не является моделью, ее настоящее имя — Наталия Целовальникова.