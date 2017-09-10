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    Пострадавшая при взрыве авто в Киеве не является моделью - СМИ

    (обновлено: )539
    По информации СМИ, автомобиле, который взорвали в центре Киева, находилась уроженка Донецка Наталья Целовальникова со своей дочерью, второклассницей от первого брака.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Женщина, которая пострадала при взрыве автомобиля в центре Киева, не является моделью, ее настоящее имя — Наталия Целовальникова, сообщает издание "Вести" со ссылкой на друзей женщины.

    "В автомобиле, который 8 сентября взорвали в центре Киева, вместе с погибшим Тимуром Махаури находилась Наталья Целовальникова со своей дочерью, второклассницей от первого брака… Они (друзья женщины — Ред.) рассказали, что родом Наталья из Донецка, а вот моделью на самом деле никогда не была", — говорится в сообщении.

    Наталья Целовальникова, facebook
    Наталья Целовальникова

    По данным СМИ, женщина последнее время жила с Тимуром Махаури. Ранее она была замужем, ее бывший муж уже приезжал к ней и ребенку в больницу.

    В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури), он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. СМИ писали, что пострадавшая девушка — известная украинская модель Наталья Кошель, она была лицом Dior. По данным МВД, мощность взрывчатки составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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