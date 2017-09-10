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    Киев

    Появились подробности смертельного взрыва авто в центре Киева

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (64)

    (обновлено: )53010
    По словам нардепа Антона Геращенко, бомба была заложена внутри автомобиля, в подлокотнике между передними сидениями. В настоящее время, по его словам, проводятся опросы свидетелей.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что бомба была заложена внутри автомобиля, который взорвался в центре Киева.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
    Взрыв авто в центре Киева: работа криминалистов

    "По данным экспертов, оказалось, что бомба была заложена внутри автомобиля, в подлокотнике между передними сидениями. И получается таким образом, что или эта бомба была заложена внутрь, кто-то имел доступ к машине Махаури, в то время, когда эта машина осталась без присмотра, эту бомбу заложили туда, или эта бомба находилась там", — сказал Геращенко в ходе выступления, которое транслировал "112 Украина".

    По его словам, сейчас проводятся опросы свидетелей, правоохранители изучают видео камер наблюдения по маршруту автомобиля.

    В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство".

    Смотрите также: Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

    По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури), он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным СМИ, пострадавшая девушка — всемирно известная украинская модель Наталья Кошель.

    Накануне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

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