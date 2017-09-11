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    Взрыв авто в центре Киева: стали известны подробности о состоянии девушки

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (70)

    (обновлено: )112601
    У пострадавшей девушки повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов. Она до сих пор не пришла в себя и подключена к аппарату искусственного дыхания.
    Наталья Целовальникова
    Наталья Целовальникова, facebook

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Пострадавшая в результате взрыва автомобиля на Бессарабке молодая женщина, которая находилась за рулем машины, находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственного дыхания, сообщили медики.

    Украинское фото
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017

    Отмечается, что у пострадавшей — повреждения конечностей, глаз, мягких тканей и внутренних органов. Она до сих пор не пришла в себя и подключена к аппарату искусственного дыхания.

    Также врачи пытаются спасти ногу пострадавшей.

    Уточняется, что в больницу женщина поступила под фамилией Самойленко. Однако ее настоящее имя Наталья Целовальникова.

    Кроме того, сообщается, что мать и адвокат пострадавшей запретили медикам раскрывать любые данные о ее личности.

    Смотрите также: Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

    По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури), он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным СМИ, пострадавшая девушка — всемирно известная украинская модель Наталья Кошель.

    Накануне советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

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