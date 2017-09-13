Взрыв произошел возле офисного здания в Запорожье

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Взрыв произошел возле офисного здания на улице Патриотической, 20 в Запорожье, передает "Громадське. Запоріжжя", со ссылкой на очевидцев.

Взрывом задело припаркованную у здания "Таврию". В пресс-службе патрульной полиции информацию о "чем-то похожем на взрыв" подтвердили. По данным правоохранителей, в здании повреждены окна. На место происшествия выехала группа взрывотехников и следственно-оперативная группа. Информации о пострадавших нет.

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В то же время местные СМИ напоминают, что возле этого офиса, который называют "золотым", уже происходили похожие инциденты. Так, 3 сентября 2015 во дворе офиса взорвалась противотанковая граната. Взрывом была повреждена крыша двухэтажного здания.

Громадське. Запоріжжя Взрыв возле офисного здания в Запорожье

Корреспондент 061 находится на месте событий. Как он сообщает, у "золотого офиса" работают около десятка полицейских, подъехала следственно-оперативная группа.

061.ua Взрыв возле офисного здания в Запорожье

Также данный офис СМИ связывают с некогда "смотрящим" в Запорожья Евгением Анисимовым.

061.ua Взрыв возле офисного здания в Запорожье

Ранее сообщалось, что пострадавшая при взрыве авто в центре Киева женщина пришла в себя.