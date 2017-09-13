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    Взрыв в центре Киева: экс-муж пострадавшей рассказал, чем она занималась

    (обновлено: )126213
    Бывший муж отметил, что помог ей закончить Донецкий национальный университет. У нее была первая специальность экономическая. Вторую специальность она получила сама – журналистика в Крыму.
    Наталья Целовальникова, пострадавшая при взрыва автомобиля в центре Киева, с дочерью
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Пострадавшая в результате взрыва автомобиля на Бессарабской площади в Киеве 32-летня Наталья Целованильникова не была моделью, но стремилась к яркой жизни и активно "пиарила" себя в социальных сетях. Об этом рассказал бывший муж женщины Сергей Кошель в интервью ТСН.

    По его словам, официально моделью Наталья не была.

    "То, что она хотела яркую жизнь и к этому стремилась, наверное, да. И себя, грубо говоря, пиарила в соцсетях. Она в них жила 24 часа в сутки", — рассказал мужчина.

    "Я ей помог закончить Донецкий национальный университет. У нее была первая специальность экономическая. Вторую специальность она получила сама – журналистика в Крыму", — добавил он.

    Сергей сообщил, познакомился с Натальей в 2006-м, а спустя два года они поженились. По словам экс-мужа, женщина никогда не работала по профессии.

    Также он добавил, что жил вместе с Натальей до 2016 года.

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