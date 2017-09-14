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    В Одессе во время уличных разборок прогремел взрыв

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    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (85)

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    Взрыв прогремел в ночь на четверг в ходе конфликта между двумя группами мужчин. По данным правоохранителей, один из участников разборок достал гранату и бросил в сторону оппонентов.
    На месте взрыва гранаты в Одессе, 14 сентября 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Одессе, они госпитализированы, сообщает местное издание "Думская".

    Конфликт между двумя группами мужчин произошел в 00:40 на углу Левитана и Люстдорфской дороги.

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    По данным правоохранителей, один из участников разборок достал гранату и бросил в сторону оппонентов.

    Думская.net
    Последствия взрыва гранаты в Одессе, 14 сентября 2017

    В июле неизвестные взорвали легковой автомобиль, в котором было заложено 600 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Инцидент произошел в Одессе. В августе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов и участников террористического акта.

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