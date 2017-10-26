И ты, Брут? Почему Израиль ужесточил меры против украинских нелегалов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Упростили депортацию

Израиль упростил депортацию украинских нелегалов. МВД Израиля с 17 октября ввело в действие новое правило, позволяющее рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства украинцев, которые претендуют на статус беженца.

До этого процедура затягивалась на годы, так как Украина имела статус "опасной страны". Этим активно пользовались соискатели: они въезжали в страну в качестве туристов, ведь между Израилем и Украиной для туристических поездок существует безвизовый режим, а потом подавали прошение о предоставлении убежища.

Но теперь Израиль изменил свою политику после того, как были получены экспертные оценки, согласно которым Украину официально признали безопасной страной.

В правительстве Израиля уверены, что новые правила значительно уменьшат количество нелегалов из Украины и сделают более "дружественными" проверки на границе для украинских туристов.

Исключение сделали только для выходцев из Донецкой и Луганской областей, чьи обращения по-прежнему рассматриваются по обычной процедуре. По действующим правилам иностранец не может быть депортирован из Израиля, пока специальная комиссия не рассмотрит его заявление и не даст официальный ответ о предоставлении убежища или отказ.

Мера вынужденная

По официальным заявлениям Тель-Авива, это вынужденная мера, так как число украинцев и грузин, незаконно оставшихся в стране, уже превысило число беженцев из Африки.

"Мы задействуем все средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы положить конец этому явлению. Тысячи таких заявок, большинство из которых лишены всякого основания, затрудняют работу системы и не дают нашим специалистам заниматься реальными обращениями", — заявил глава МВД Израиля Арье Дери.

В случае отказа в статусе беженца человек обязан покинуть Израиль в течение семи дней. Если он отказывается это сделать добровольно, выдается ордер на его арест. И из тюрьмы нелегала доставляют в аэропорт и отправляют на родину.

По самым скромным подсчетам, сейчас в Израиле находятся около 20 тысяч выходцев из Украины. Из них 15 тысяч уже подали прошения на статус беженца. Причем только с начала 2017 украинцы подали 7 тысяч ходатайств о предоставлении статуса беженца.

Кто уезжает

В основном едут заробитчане из областей. В Израиль их привлекают высокие зарплаты (по 2-3 тысячи долларов). Особенно хорошо платят на стройках.

В то же время, пишет "Страна", многие прикидываются беженцами, чтобы потянуть время с оформлением рабочей визы. Рассмотрение их заявления занимает месяцы, за которые они успевают неплохо заработать.

Трюк с беженцами поставили на поток фирмы-посредники. В интернете можно найти сотни объявлений с обещаниями легализации в Израиле за несколько тысяч долларов без гарантий.

"Людям обещают работу, а по прибытии советуют подавать на статус беженца. Мол, нужно говорить, что они из Донбасса, там война и опасно и для жизни. А пока дойдет до рассмотрения их заявления и собеседования, пройдут месяцы, за которые они успеют неплохо заработать. Фактически они нелегалы, но юридически к ним вопросов не было. Едут и по одному, и парами", — говорит "Стране" израильский журналист Ян Штеренберг.

Успели отличиться

Впрочем, ужесточение странами ЕС своих трудовых законодательств неудивительно. Ведь украинцы в Европе уже успели отличиться.

В августе СМИ потрясла новость о том, что из Польши депортируют 21 гражданина Украины. Сообщалось, что украинцев задержали якобы из-за нарушения правил пребывания в Польше. "У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но их цели отличались от заявленных при подаче заявлений и получении виз. Они использовали и документы, чтобы поехать за границу на работу или как туристы. Тогда как еще 5 человек имели просроченные шенгенские визы", — сообщали в Пограничной службе Польши.

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В связи с наплывом экономических мигрантов из Украины Польша даже решила пересмотреть свою миграционную политику.

Кроме того, украинские мигранты оказались в лидерах по числу нелегально работающих в Германии.

Лишь в первом полугодии 2017 года в Германии открыли более 65 тысяч производств в отношении нелегально трудоустроенных людей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

По материалам из открытых источников интернет