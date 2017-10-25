Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен – декларация

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко указал в декларации о доходах выигрыш в лотерею на сумму 571 тысяча гривен, свидетельствуют данные единого государственного реестра деклараций.

Политик указал в декларации, которая датируется 24 октября, три выигрыша в Украинскую национальную лотерею. Их суммы составили 283,5 тысячи гривен, 134 тысячи гривен и 153,4 тысячи гривен.

Других доходов политик не указал.

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.