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    Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен – декларация

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    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко указал в декларации о доходах выигрыш в лотерею на сумму 571 тысяча гривен, свидетельствуют данные единого государственного реестра деклараций.

    Политик указал в декларации, которая датируется 24 октября, три выигрыша в Украинскую национальную лотерею. Их суммы составили 283,5 тысячи гривен, 134 тысячи гривен и 153,4 тысячи гривен.

    Других доходов политик не указал.

    В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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