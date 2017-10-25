Рогатый "нелегал". Лось сбежал из Белоруссии в Литву

Камеры наблюдения зафиксировали на белорусско-литовской границе необычного нарушителя, для которого двухметровый забор не стал препятствием, сообщает Sputnik Беларусь.

Животное было снято на участке ответственности пограничной заставы "Молодечненская".

По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, в данном районе на основных тропах миграции животных в сигнализационной системе предусмотрены специальные лазы. Но лось решил испытать на прочность оградительный забор.

В ГПК не исключают, что "нарушитель" собрался на водопой на ближайшую реку Вилия.

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